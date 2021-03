Insigne aggancia Vojak e si porta a solo -1 da Cavani

Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti della vittoria di questa sera contro il Bologna per 3-1. Non solo un’ottima prestazione per il capitano, ma anche una doppietta che aumenta il suo bottino di gol con la maglia azzurra. Lorenzo è in corsa per la classifica marcatori di tutti i tempi nella storia del Napoli e queste due reti gli permettono di arrivare a 103 reti, agganciando Vojak e portandosi a -1 da Cavani, prossimo obiettivo del numero 24. Serata indimenticabile per il Magnifico che entra sempre più a far parte della storia del Napoli. Dopo aver agganciato il sesto posto, proverà a salire ancora più in alto nella classifica marcatori azzurri.