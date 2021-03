FOCUS – Napoli-Bologna: dive vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle ore 20:45 il posticipo valido per la 26a giornata fra Napoli e Bologna. Gli azzurri dopo la prestazione masochistica dello scorso mercoledì dovranno ritornare alla vittoria fra le mura amiche, fra le quali ha una striscia positiva di ben 4 risultati a favore, non accadeva da 10 anni. Dall’altra parte i rosso-blu vogliono provare a riscattare gli ultimi risultati, infatti l’ultima trasferta a Cagliari ha demolito le consapevolezze acquisite contro la Lazio appena una settimana fa. Napoli-Bologna non è una sfida solo sul campo, ma anche in panchina, infatti ci sarà la sfida fra Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic. I due tecnici condividono un passato sulla panchina del Milan ma entrambi sono uomini forti e con un carisma che in carriera li ha sempre contraddistinti, sia nel loro privato che sul terreno di gioco.

I precedenti all’ex Stadio San Paolo sono a favore del Napoli anche se i pareggi rubano l’attenzione. Infatti il il bilancio dei 61 precedenti detta: 28 successi Napoli, 23 pareggi, 10 vittorie Bologna. L’ultima vittoria degli azzurri contro il Bologna in casa risale al 29 dicembre 2018, quando gli uomini di Ancelotti riuscirono a spuntarla e vinsero 3-2. L’ultimo pareggio fra le due compagini risale al 16 gennaio 2012, quando Cavani e compagni non riuscirono a fornire una prestazione convincente e del tutto sufficiente, finì 1-1. L’ultima vittoria del Bologna in quel di Fuorigrotta risale al gennaio 2019, un 2-1 che beffò Insigne e compagni.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio