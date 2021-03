Prima di ingaggiare Victor Osimhen, da sempre prima scelta di Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli, il Napoli aveva fatto un sondaggio per Alvaro Morata. Lo spagnolo era in uscita dall’Atletico Madrid e non era ancora seguito dalla Juventus. In seguito, dopo l’inserimento dei bianconeri, dato lo scandalo che li ha visti coinvolti con Luis Suarez, l’attaccante ha deciso di tornare a Torino. Lo riferisce Calciomercato.com.