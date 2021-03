Crotone-Torino : Ounas titolare nello spareggio salvezza

In programma alle ore 15:00, il match tra Crotone e Torino, importantissimo per la permanenza in Serie A.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Dragus, Rojas, Zanellato, Djidji, Rispoli, Marrone, Di Carmine, Eduardo Henrique, Riviere. Allenatore: Cosmi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Baselli, Gojak, Sanabria, Verdi, Murru, Ferigra, Greco, Kryeziu, Horvath, Buongiorno. Allenatore: Nicola