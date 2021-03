Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, a fine marzo verrà convocato dalla propria Nazionale per le sfide contro Congo ed Eswatini, valide per per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro potrebbe decidere di bloccare le partenze dei propri calciatori a causa del Covid-19 e deppe numerose varianti che ci sono.