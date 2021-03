Dopo la fantastica prestazione di Adam Ounas, il giornalista Umberto Chiariello si è espresso sulla gestione dei giovani del Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quando e se Elmas farà bene altrove come ora Ounas a Crotone si dirà: hai visto, aveva ragione Giuntoli! Ed invece è esattamente l’opposto: GIUNTOLI HA PRESO GIOCATORI NON PRONTI e il Napoli non ha una politica x i talenti acerbi da mandare a giocare PRIMA di portarli a casa”