Ballardini: “Si poteva fare qualcosa in più contro questa Roma…”

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – “Ho sempre avuto la sensazione dal primo minuto che potessimo far male alla Roma”. Davide Ballardini è deluso per la sconfitta del suo Genoa all’Olimpico.



“Vedevo una squadra compatta, ma poi non abbiamo avuto la qualità che serviva. Oggi abbiamo comunque fatto una buona partita” ha aggiunto il tecnico dei liguri. Sul gol di Mancini da calcio d’angolo spiega: “Dispiaciuto per il risultato. Fino al derby su corner non avevamo mai preso gol, ora è la seconda volta. Dobbiamo essere più bravi a contrastare chi parte dalle seconde linee”.

Infine una battuta sulle prossime gare: “Sono tutte per noi importanti. Da quando siamo arrivati non c’è stata una gara che fosse più o meno facile. Bisogna solo dare il meglio”. (ANSA).