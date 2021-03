In Italia si sta combattendo una battaglia, all’interno della Lega, per assegnare i diritti tv per il triennio 2021-2024, al momento non ancora assegnati a nessuna emittente.

Nei mesi scorsi, si era fatta strada la possibilità di far entrare dei fondi d’investimento nella Lega per migliorare il prodotto calcio italiano all’estero e creare una media company con la nascita di un canale della Lega.

Questa soluzione è stata caldeggiata da Dal Pino, ma da sempre poco apprezzata dai club, che non vorrebbero cedere parte del controllo della Lega: e ancora oggi c’è questa contrarietà.

Infatti, con una lettera pubblicata dall’ANSA, 7 club, tra cui il Napoli, hanno chiesto agli altri club e al presidente Dal Pino di chiudere definitivamente ai fondi e di assegnare subito i diritti tv.