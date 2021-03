Spezia-Benevento, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Spezia e Benevento, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un sfida salvezza a tutti gli effetti, entrambe le squadre appaiate a 25 punti al ridosso della zona pericolante della classifica. Lo Spezia vuole riscattare la sconfitta contro la Juventus. Italiano schiera il tridente Verde-Nzola-Gyasi. Attacco inedito per Inzaghi che lascia Lapadula in panchina, al suo posto Gaich.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni; Sena, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Italiano.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Glik; Tello, Viola, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Gaich. All.: Inzaghi.