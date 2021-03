Roma – Mario Rui non è il primo a lasciare l’allenamento in anticipo. I precedenti

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al rapporto in casa Napoli tra Gattuso e la squadra. Infatti, come riportato dal quotidiano, ci sono molti precedenti di allontanamento dall’allenamento nell’avventura di Gattuso al Napoli: “Sono stati cacciati altri calciatori prima di Mario Rui. Il primo fu Allan non appena arrivò in panchina per sostituire Ancelotti. Il brasiliano aveva la testa altrove e non dava il massimo. E quindi la giusta punizione. E saltò anche qualche match. Sotto le forche di Gattuso passò pure Lozano. Chucky quest’ anno è stato il pupillo di Rino ma nello scorso torneo veniva sistematicamente preso di mira. Secondo il tecnico calabrese cadeva sempre a terra e non dava il massimo. Giovedì, quindi, è stato il turno di Mario Rui. Ma a Gattuso la rabbia passa subito. Non si lega niente al dito sperando altrimenti non potrebbe fare l’ allenatore”.