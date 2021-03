Roma – Lozano e Petagna non riescono a recuperare per il Bologna!

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio all’allenamento del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri dovranno ancora fare a meno di Lozano e Petagna: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’ intera seduta in gruppo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra”.