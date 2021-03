Lega pro e il tifo multimediale : al via all’album

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – La passione va avanti, non si ferma davanti agli ostacoli e supera le “distanze”. È nato l’album multimediale dei tifosi del Calcio Padova, ideato dal club, che milita in Lega Pro.

Una app lega la storia al futuro tramite la realtà aumentata. L’ iniziativa si è sviluppata a conclusione delle celebrazione dei 110 anni della società biancoscudata e con le moderne tecnologie, oltre a unire le generazioni, si rivolge ancora di più ai giovani.

La Lega Pro applaude al progetto con una nota del presidente Francesco Ghirelli ad Alessandra Bianchi, AD del Padova Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro. Ghrielli ha sottolineato la “bellissima iniziativa. E’ curiosa, agile, moderna e capace di iniziare ad aprire un interesse più forte verso le generazioni Z e Millennial – scrive il n.1 della Lega Pro – Dobbiamo sperimentare, reinventare per dare asset economico-finanziari e ripresa della passione. Non ti nascondo che questa è la vera radice del Piano strategico. A volte sento rumors che rispetto, ma sono obsoleti e proiettati al passato, in una zona opaca e senza speranza. Tu hai idee e forza per contribuire a quanto stiamo costruendo in Lega Pro, e questa iniziativa lo conferma, se solo ce ne fosse stato bisogno e per me non c’era bisogno. Il Padova ha futuro e, contemporaneamente, storia e radice, quindi passione. Cara Alessandra – conclude Ghirelli – so per certo che su di te si può contare. Sei un punto di riferimento stabile per il tuo club ed, anche, per la Lega Pro”. (ANSA).