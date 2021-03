Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta definitiva su Ronaldo

Tra meno di un’ora, alle 20:45, Juventus e Lazio si sfideranno allo Stadium per il terzo anticipo di questa 26esima giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi cercano punti importanti in chiave Europa, i bianconeri di Pirlo proveranno ad accorciare su Inter e Milan. In giornata si vociferava di un’esclusione dai titolari di Cristiano Ronaldo, e così è. Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.