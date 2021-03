GdS – Insigne ha dialogato con i compagni dopo il Sassuolo: il messaggio del capitano alla squadra

Lorenzo Insigne ha avuto un confronto con i compagni dopo lo sfogo contro il Sassuolo, in seguito al pareggio ottenuto dagli emiliani negli ultimi istanti di gara.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermata sul discorso di Insigne alla squadra: “Insigne si è scusato per la rabbia mostrata nel finale di gara ma allo stesso tempo ha esortato i compagni di squadra a non mollare. Bisogna mettere in campo tutte le energie a disposizione per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica”.