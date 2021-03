Gazzetta – L’Ifab cambia regola sul fallo di mano: si va verso una rivoluzione!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla notizia degli ultimi giorni. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’Ifab ha deciso di cambiare regola sul fallo di mano dal prossimo anno: “In agenda, l’ eterno tema del fallo di mano in attacco (da precisare dopo fraintendimenti ed esasperazioni dell’ultima versione), la Var “leggera” e un nuovo fuorigioco allo studio, con vista sul 2023. Se approvato, sarebbe una rivoluzione storica. Recentemente i legislatori del calcio avevano introdotto – in caso di “mani” in attacco – nuovi criteri che hanno ingenerato un po’ di confusione e, come ha ricordato il capo degli arbitri mondiali, Pierluigi Collina, «problemi di lettura un po’ rigorosa da parte degli arbitri». Il gol è sempre annullato se: 1) l’ attaccante segna di mano (non importa che il tocco non sia punibile, cioè involontario oppure con mano in posizione “naturale”); 2) l’ attaccante segna subito dopo un suo tocco di mano (anche in questo caso non conta che non sia punibile). Invece, se il tocco precedente al gol è stato di un compagno, il gol sarà annullato soltanto se quel tocco è punibile (volontario oppure con mano in posizione “innaturale”)”.