Da Bologna – Numerose assenze per i rossoblù e un rientro dal primo minuto: le ultime

Alla vigilia di Napoli-Bologna, la compagine allenata da Sinisa Mihajlović è alla prese con diversi infortuni. Un Bologna rimaneggiato si appresta a sfidare gli azzurri al Maradona.

L’edizione odierna de Il Corriere di Bologna, si è soffermata sulle ultime di formazione: “Sospiro di sollievo per Nico Dominguez, che nonostante il movimento innaturale del corpo potrebbe saltare solo il Napoli. Domani la mediana dovrebbe essere composta da Svanberg e Poli, con Medel di rincorsa. In avanti spazio alla coppia Palacio e Skov Olsen dal primo minuto, in difesa rientrerà Danilo. Mancherà per infortunio Tomiyasu”.