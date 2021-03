Ceccarini: “ADL e Gattuso sono ai saluti: tre profili interessano al patron azzurro”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto un punto della situazione in casa Napoli, proiettando l’attenzione su quello che sarà il futuro azzurro per quanto concerne la panchina.

Ecco quanto scritto da Ceccarini per Tuttomercatoweb: “‘E chiaro che l’attenzione adesso è posta sul piazzamento in zona Champions League, obiettivo alla portata degli azzurri. Restano 13 partite da giocare fino al termine della stagione e le possibilità per recuperare ci sono. Lo sguardo però è rivolto anche per la prossima stagione. Con Gattuso in partenza, la società ha iniziato a guardarsi intorno. In questo momento i nomi caldi sono quelli di De Zerbi, Juric e Italiano”.