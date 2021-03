CdS – Napoli, tour de force con incontri decisivi per la Champions dalla prossima settimana!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri avranno a breve una settimana infernale: “Il carnet è stracolmo di eventi: domani al Maradona arriva il Bologna, tanto per cominciare, e poi a seguire per uno scherzo del calendario e del destino andranno in scena i pericolosissimi e decisivi incroci Champions con il Milan, il 14 marzo; con la Juve, il 17 marzo; e con la Roma, il 21 marzo. A primavera, per l’ appunto. Tra l’ altro, il tremendo tris sarà calato on the road: tra San Siro, lo Stadium e l’ Olimpico”.