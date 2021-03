CdM – Il Napoli ha rispettato scrupolosamente le regole UEFA con Osimhen: le ultime sul nigeriano

Osimhen è guarito ma la sua presenza contro il Bologna resta ancora in dubbio. La decisione finale spetterà a Gattuso soltanto dopo averlo valutato definitivamente nella rifinitura odierna dell’allenamento.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla del rientro di Osimhen: “Oggi Victor sarà in campo per la rifinitura, poi deciderà Gattuso se puntare su di lui o alternarlo con Mertens a gara in corso. Il Napoli ha rispettao il protocollo Uefa in maniera esemplare. Il Napoli ha autorizzato il rientro in gruppo solo dopo gli ottimi risultati delle analisi, controlli svolti sotto il profilo neurologico del professor Vittorio Cesaro”.