CdM – Hamsik firma in Svezia per il Goteborg: l’obiettivo è la convocazione per Euro 2021

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio all’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Infatti, come riportato dal quotidiano, lo slovacco ha firmato per il Goteborg. Il campionato in Svezia non è ancora iniziato e Marek dovrebbe arrivare lunedì in Nord Europa. L’ex capitano azzurro lascia il Dalian dopo 45 presenze con 5 reti. Hamsik, come riportato dal quotidiano, ha scelto un campionato europeo per essere pronto ed in condizione per l’europeo che si giocherà quest’estate.