CdM – Dal Bologna al Bologna, un girone dopo: l’involuzione del rapporto Gattuso-ADL

Un girone fa il Napoli sfidava il Bologna al Dall’Ara vincendo grazie ad una rete segnata da Victor Osimhen. Pochi giorni dopo iniziò, in seguito all’infortunio in nazionale, il calvario di quest’ultimo e in qualche modo anche del Napoli.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sull’involuzione del rapporto tra Gattuso e ADL: “L’8 Novembre, dopo il successo in trasferta contro la squadra di Mihajlovic, il Napoli aveva vinto otto delle dieci gara dispuatate. Le prospettive erano ben diverse e Gattuso aveva da poco raggiunto l’accordo con il patron per il rinnovo. Un’idea rimasta nel cassetto”.