Oltre al Napoli, anche il Bologna ha problemi di formazione . L’ha ribadito Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza stampa:

“Per il match contro il Napoli non abbiamo Dijks, Tomiyasu, sono in valutazione Baldursson e Dominguez, Santander resterà fuori, così come Hickey… Faragò? Di fatto non lo abbiamo mai avuto a disposizione quindi non lo considero nemmeno”.