Dopo le ultime indiscrezioni sul futuro di Kalidou Koulibaly, il giornalista Paolo Bargiggia non esclude del tutto un possibile approdo in Germania del difensore. Ecco quanto scritto sul proprio sito ufficiale: “In vista della prossima stagione, dove partiranno Alaba e Boateng, il Bayern Monaco potrebbe puntare su Koulibaly. In realtà, i bavaresi si sarebbero già mossi per trattare l’acquisto del giocatore senegalese”