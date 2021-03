Zanetti: “Per il Napoli sarebbe stato meglio giocare l’andata! Vi dico chi vince”

Cristiano Zanetti, ex calciatore dell’Inter, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, ha parlato tra i vari temi del recupero di Juventus-Napoli, in programma per il giorno 17 marzo alle ore 18:45:

“L’impressione è che la Juventus vinca questo recupero. Per il Napoli, in teoria ovviamente, sarebbe stato quasi meglio giocare all’andata quando mancava Ronaldo. Ora i problemi non mancano. Senza il rinnovo di Gattuso si capiva che c’era qualcosa che non andava. Ora penso ci sia da finire la stagione con lui e cercare di arrivare tra le prime quattro, ma è dura”.