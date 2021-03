Sconcerti: “C’è stata una sopravvalutazione. Gattuso può crescere”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul momento del Napoli e sull’allenatore Gennaro Gattuso alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio: “Immagino che sia difficile costruire una squadra adatta all’altezza del Napoli. Quando si dice che è scandaloso che sia al sesto posto, dico che la situazione è questa. Piuttosto cercherei di capire perché si trova lì e perché dovrebbero essergli dietro le altre. C’è una sopravvalutazione. Al di là di questo, Gattuso può essere un buon allenatore. È giovane, può essere ancora visto come un esordiente, non è un allenatore da squadra che può vincere attualmente, ma è un ottimo gestore di uomini. Può solo crescere”.