Roma – L’ex Dossena: “Non puoi concedere il pareggio in quel modo”

L’edizione odierna del Roma ha pubblicato alcune dichiarazione dell’ex azzurro Andrea Dossena: l’esterno ha parlato della situazione attuale del Napoli e del pareggio con il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Se sei avanti 3-2 nel finale e vuoi portarla dalla tua con l’obiettivo di rubare punti a quelle davanti non puoi concedere il pareggio, soprattutto in quel modo lì. Per la corsa Champions vedo la solita Atalanta degli ultimi anni che va forte, Juve e Inter sono già dentro e il Milan secondo me è in difficoltà. Quindi penso se lo giocheranno Napoli, Roma e Milan il quarto posto. La squadra di Gattuso ha bisogno di tranquillità, che ormai negli ultimi anni – soprattutto verso la fine – non c’ è mai stata. Si è vista con i risultati di Gattuso nel post Ancelotti dove c’ era maggior serenità e tutti avevano un obiettivo comune, vincendo anche la Coppa Italia. Nel momento in cui ci sono delle crepe, un ambiente non sereno, dopo le sconfitte e una prestazione no, il giocatore va sempre a pensare al momento negativo, a cosa penserà o dirà il mister, come andrà il rapporto con la società. Tutte cose che si riflettono in campo”.