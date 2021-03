Dario Di Gennaro, giornalista di RAI Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli si gioca tutto in questo mese, speriamo la squadra torni in condizione. Bologna? Non sarà facile, sarà dura. Gli azzurri dovranno giocare al massimo delle loro potenzialità”.