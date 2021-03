Hirving Lozano sta continuando le sue terapie e vede vicina la data del rientro, il messicano potrebbe rientrare per la gara contro la Juventus. Andrea Petagna, come El Chucky, sta continuando le terapie. Inoltre, sono da monitorare anche le condizioni di Mertens e Zielinski, per il belga si prospetta un rientro graduale, per il polacco è previsto qualche turno di riposo dato l’ingente dispendio di energie. Lo riferisce Il Mattino.