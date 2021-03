Napoli, parla il neurochirurgo che ha visitato Osimhen: “Sta bene, era dispiaciuto per lo stop. Può scendere in campo”

Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia di PinetaGrande, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Gli allenamenti per Osimhen sono ripresi già dalla settimana scorsa. Poi dovete chiedere a Gattuso e Canonico se scenderà in campo. Victor cosa mi ha detto? Voglio dire che non ho avuto a che fare con un malato. Ha preso una botta e abbiamo dovuto fermarlo per protocollo. Sta benissimo. Com’è lui? È un ragazzo spiritoso, pieno di vita e l’ho trovato meglio. Lui era dispiaciuto quando l’abbiamo dovuto fermare, ha una gran voglia di giocare e far bene. Adesso è carico e speriamo ci dia delle soddisfazioni. Non so se giocherà, ma dal punto di vista clinico sta bene. Sta a chi di dovere scegliere”.