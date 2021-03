Napoli-Bologna, i precedenti

Domenica 7 marzo andrà in scena Napoli-Bologna, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Quella di domani sarà la sfida numero 124, e la sessantaduesima edizione in casa azzurra. I precedenti 61 sorridono gli azzurri con: 28 vittorie, 23 pareggi e 10 sconfitta.

L’ultima vittoria del Napoli in casa coincide con la sfida giocata il 29 dicembre 2018. I partenopei vinsero 3-2 con i gol di: per gli azzurri doppietta di Milik e gol di Mertens mentre per i romagnoli gol di Santander e Danilo.

L’ultimo pareggio invece è datato 16 febbraio 2012 . La partita finì per 1-1 con i gol di Cavani da una parte e Acquafresca dall’altra.

L’ultima vittoria per il Bologna in trasferta, invece, risale al 1 dicembre 2019. I romagnoli sconfissero gli azzurri per 2-1, andarono a segno: Olsen e Sansone per il Bologna e Llorente per il Napoli.