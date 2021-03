L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 26° giornata di Serie A

Inizierà domani la 26° giornata di Serie A: torna così il fantacalcio e tornano i nostri consigli, nella rubrica “L’angolo del fantallenatore”.

Come sempre, consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti andando poi a comporre una TOP 11.

PORTIERI

Dragowski – Il portiere della viola sta vivendo una buona stagione. Ora arriva in casa il Parma, squadra che dal punto di vista realizzativo sta leggermente migliorando ma che potrebbe trovare difficoltà con il polacco. C’è il rischio di un malus, ma potete schierarlo.

Audero e Cragno – In Sampdoria-Cagliari, consigliamo entrambi i portieri. Sono due squadre che tendenzialmente non segnano molto e non subiscono neanche troppo. Può essere una partita bloccata e un buon momento per schierarli.

DIFENSORI

Ferrari (Sassuolo) – Dopo il rocambolesco 3-3 in casa contro il Napoli, il Sassuolo deve fare più attenzione in difesa e si può affidare a Ferrari, che anche quest’anno sta mantenendo una buona media voto. Contro l’Udinese, potrà confermare questo andamento.

Bastoni (Spezia) – Il Benevento è in difficoltà e adesso arriva una squadra difficile da affrontare come lo Spezia di Italiano, che fa anche dei suoi difensori un’arma in più, come succede con Bastoni. Il laterale sinistro è a una rete e due assist, potrà addirittura portare qualche bonus contro i sanniti.

Mancini – Ottima scelta per questa giornata può essere Gianluca Mancini della Roma. Tra i pochi punti di riferimento rimasti nella retroguardia giallorossa per via dei tanti infortuni, può portare a casa un buon voto contro il Genoa.

Biraghi – Ancora Fiorentina-Parma, questa volta per concentrarci sul terzino sinistro Biraghi: batte spesso anche i calci da fermo e questo è un fattore che si deve sempre tenere in considerazione. Inoltre, su quel lato non ci sarà neanche Conti per gli avversari, quindi potrà avere vita facile il calciatore della viola.

Godin – Trova conferma nei nostri consigli Diego Godin, che sta tenendo un rendimento altissimo nelle ultime giornate. Viene da un 7 e un 6.5, si deve per forza confermare.

CENTROCAMPISTI

Viola – Il capitano e numero 10 del Benevento è, indubbiamente, la stella indiscussa della squadra guidata da Pippo Inzaghi. Dopo le ultime bruttissime uscite dei giallorossi, contro lo Spezia una ghiotta opportunità per rifarsi. Se le streghe segnano, il più delle volte è merito di Viola per cui non lasciatevi sfuggire questa opportunità.

Pereyra – Il Tucumano Pereyra è sempre al centro delle più belle azioni realizzate dall’Udinese di mister Gotti. Anche contro il Milan, un ottima prestazione de parte dell’argentino che è praticamente una costante fabbrica di 6.5. Contro il Sassuolo un’altra sfida alla sua portata e chissà che non possa regalarci anche un bonus.

Zielinski – Il talento del Napoli continua a brillare nonostante gli alti e bassi dei partenopei. Complice la sua nuova posizione dietro la punta nel 4-2-3-1, il centrocampista polacco riesce ad arrivare molto spesso alla conclusione e, grazie alla sua tecnica, è andato a segno già sei volte. Contro il Bologna impossibile lasciarlo in panchina!

Jankto – L’esterno di mister Ranieri ha vissuto un grande inizio di stagione per poi lasciarsi un po’ andare. Adesso tornerà titolare contro il Cagliari (per via dell’assenza di Damsgaard) in un match molto equilibrato. Schierarlo potrebbe portarvi qualche piacevole sorpresa dato che è da troppo tempo che il ceco non mette un suo zampino in una realizzazione della Sampdoria.

Kucka – Lo slovacco è nettamente la stella di questo Parma in estrema difficoltà. Calcia i rigori, bene anche da fuori aria ed è ancora il capocannoniere dei crociati. Inoltre raramente prende un brutto voto in pagella, per questo motivo va schierato quasi sempre, ancor di più se affronta una Fiorentina in chiara difficoltà ed anche con qualche assente.

ATTACCANTI

Defrel – Prestazioni finalmente ritrovate e ora a Defrel manca solo il gol. L’attaccante del Sassuolo assisterà Caputo e Berardi nel delicato match contro l’Udinese e chissà che non ritrovi la via del gol.

Gyasi – 4 gol e altrettanti assist all’attivo, Emmanuel Gyasi è l’asso nella manica di Italiano. Una media Fanta voto di 6,6; niente male per uno che ha già ricevuto 4 cartellini gialli, ma che ha portato gol e bonus pesanti. Contro il Benevento potrebbe tornare marcare il cartellino e dare qualche gioia ai suoi fantallenatori.

Vlahovic – Contro il Parma Prandelli si giocherà molto della sua stagione e dovrà puntare sul suo attaccante principe. Con i tre punti potrebbe allontanarsi dalla zona retrocessione, che scotta e non poco. Molto passerà anche dalle giocate di Dusan Vlahovic, questa stagione per lui 9 reti e tanta voglia di continuare a marcare il cartellino per la gioia dei tifosi viola e dei suoi fantallenatori.

Mertens – Tornato in gran forma con il Benevento, con una rete subito dopo il suo rientro in campo, ora Dries Mertens deve riscattare dello scorso mercoledì a Reggio Emilia, dove è parso tutt’altro che in gran forma. Per lui questa giornata arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Rebic – Finalmente ha recuperato dal piccolo problema che in settimana lo aveva condizionato, ora Pioli può fare affidamento su Rebic. L’attaccante croato è la scelta giusta contro il Verona, ci aspettiamo una partita fisica e potrebbe essere lui l’uomo giusto lì davanti.

TOP 11