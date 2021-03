Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, e ha parlato del futuro dell’albanese: “Futuro Hysaj? Già è scritto. Con il Napoli non abbiamo avuto contatti per il rinnovo del contratto, lui ovviamente si comporterà da professionista fino a quando indosserà la maglia azzurra. Veretout? Salterà la partita con il Napoli, starà fuori per 3/4 settimane”.