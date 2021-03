Il Napoli non sta attraversando un periodo semplice. Dopo la dura sconfitta subita contro l’Atalanta in campionato, il club è entrato in silenzio stampa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, ci sono alte probabilità che questa situazione possa durare fino alla fine della stagione. Questa sarebbe la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis.

Dunque, aumentano le probabilità questa situazione possa durare ancora.