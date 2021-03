Come riporta la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ADL ha reagito male dopo che Gattuso ha utilizzato Hysaj e Maksimovic. Infatti il patron azzurro avrebbe affermato: “Non mandarli più in campo, sono in scadenza”. Nonostante ciò il tecnico calabrese ha schierato i due in più occasioni e non sempre hanno ripagato la fiducia del mister.