A Napoli c’è pressione: la piazza partenopea è la più bella d’Italia in quanto a passione e affetto, ma i risultati degli ultimi anni hanno alzato giustamente le aspettative e si aspettano grandi risultati.

Per questo motivo, a volte la pressione può generare nervosismo e sicuramente a Castel Volturno c’è ne tanto, dopo la clamorosa notizia di ieri. Infatti, Gattuso ha dovuto cacciare dall’allenamento Mario Rui, accusato di scarso impegno, come all’andata, quando lui e Ghoulam andarono in tribuna.

Ciò non gioca a favore del terzino portoghese, che in campo non sta rendendo bene e in questa stagione sta deludendo le aspettative, ma non è esclusa una sua convocazione contro il Bologna, anche perché Gattuso è un uomo che non porta rancore e che prova(vedi Lozano e Bakayoko) sempre a fare del suo meglio.