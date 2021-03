GdS – Infortuni e contagi hanno rappresentato un alibi. Ora non c’è nulla di cui lamentarsi

L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” ha analizzato il percorso di Gattuso fino ad ora. Ecco quanto estrapolato:

“Inizialmente i contagi e gli infortuni hanno potuto rappresentare un alibi, ma ora che tutto sta rientrando non c’è nulla di cui lamentarsi. Gattuso continua a schierare i suoi giocatori fuori ruolo, come ad esempio Hysaj preferito a Ghoulam per ricoprire il ruolo di terzino sinistro o anche le posizioni avanzate nei cinque di centrocampo da parte di Di Lorenzo e Mario Rui in alcune occasioni. Gattuso ha sperimentato diversi moduli e nel corso del tempo ha dovuto modificarli e correggerli. Il contratto del tecnico calabrese è passato ormai da un contratto pronto ad essere firmato ad uno da essere quasi eliminato“