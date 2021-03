Non solo il Napoli, ma anche altri club di Serie A stanno programmando la nuova stagione e vogliono cambiare allenatore: uno di questi club è sicuramente quello di Rocco Commisso.

Il presidente viola sarà in Italia per la metà del mese e dovrà lui decidere chi sarà il nuovo allenatore: per il momento, Rocco Commisso sta pagando ben 3 tecnici, ossia Montella, Prandelli e Iachini.

Per il momento, le idee di Commisso si intrecciano molto quelle con il Napoli: il patron sta cercando di convincere Sarri ad accettare la sua proposta e di venire ad allenare la Viola, ma non è il solo nella lista.

Commisso, infatti, stima molto Gattuso, che va in scadenza a giugno, e potrebbe decidere di ripartire da lui per la prossima stagione. Al vaglio anche l’ipotesi estero, con lo spagnolo Marcelino.