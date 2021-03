FOCUS REPORT CALCIO – I modelli di governance del calcio professionistico: il modello chiuso

Restando in tema di governance nel calcio professionistico, il Report Calcio 2020 propone vari approfondimenti sulla gestione dei club e sulle proprietà, ovviamente analizzando molteplici aspetti. Secondo i dati raccolti da Arel e Pwc, andiamo a delineare il modello cosiddetto “chiuso”. Le quote azionarie dei club continuano ad essere possedute da un numero ristretto di soggetti (ecco perchè “chiuso”) e la percentuale media di controllo dell’azionista di riferimento è pari all’86.5% in Serie A, 85.7% in Serie B e 78.4% in Serie C.

Appena 6 società su 95 a dispongono di un numero di soci superiore a 100 (dato registrato nel 2018-19). E nell’87% dei casi più della metà delle quote azionarie sono concentrate nelle mani di un singolo socio (dato in crescita rispetto al 75% del 2010-11).