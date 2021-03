De Maggio: “Gargano prese le difese di Lavezzi!” Il Retroscena

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un retroscena risalente allo spogliatoio del Napoli avvenuto alcuni anni fa durante la trasmissione Radio Goal: “Lavezzi arrivò in spogliatoio con suo figlio. L’allenatore del Napoli di quel periodo, non dico di chi si tratta, gli disse che era vietato portare i propri figli nello spogliatoio. Gargano venne a sapere e gli rispose “Zitto tu, al massimo esci fuori. Qui comandiamo noi”. In quello spogliatoio comandavano i sudamericani”.