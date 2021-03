Arrivano importanti novità di mercato dalla Svezia sul futuro di Marek Hamsik: infatti secondo quanto riportato da Sport Expressen, l’ex capitano del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi in Svezia.

Trattative in corso con l’IFK Goteborg, storico club svedese con due Coppa Uefa in bacheca. Hamsik sembrava vicino ad un ritorno a casa, allo Slovan Bratislava ma nelle ultime ore il club svedese pare essere piombato forte. l media scandinavi riportano che Goteborg sia perfetta per prepararsi nel migliore dei modi agli Europei, permettendogli di presentarsi al torneo in forma.