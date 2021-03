CdS – Bologna a corto di uomini per domenica: problemi in difesa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha chiarito la situazione in casa del Bologna: tra gli infortuni, le squalifiche e gli indisponibili Siniša Mihajlović non si presenterà al meglio al Maradona. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“I reparti di difesa e centrocampo rischiano davvero di ritrovarsi a Napoli ridotti ai minimi termini. Fuori Schouten, per squalifica, fuori Baldursson, per infortunio; se anche il 22enne argentino, come possibile, dovesse rimanere in infermeria per il problema all’anca che già lo ha costretto a lasciare il campo a Cagliari alla mezz’ora del primo tempo, ecco che Sinisa avrebbe a disposizione come titolari soltanto Svanberg e Poli. Poi ci sarebbe Medel. L’esperto cileno ha appena rimesso piede in campo dopo quasi due mesi e mezzo di stop. Sinisa lo ha buttato nella mischia come centrale di difesa, domenica potrebbe tornare in mediana, ma non dall’inizio poiché la condizione ottimale del pitbull è ancora lontana”.

“Anche il reparto arretrato non può sorridere. Bene per il rientro di Danilo. Ieri si è allenato proprio con Medel, Poli, Palacio, Skov Olsen e tutti quelli che non hanno giocato da titolari a Cagliari. Il brasiliano ha scontato il turno di squalifica e contro il Napoli dovrebbe riprendersi il posto al fianco di Soumaoro, anche lui uscito stanco dal la sfida col Cagliari, con Antov che tornerebbe l’alternativa in panchina. Sugli esterni Mihajlovic rischia di doversi presentare alla seconda trasferta consecutiva con solo De Silvestri e Mbaye. Tomiyasu ieri ha proseguito il programma di lavoro personalizzato: probabilmente non recupererà in tempo per domenica; Hickey e Faragò, che dal suo arrivo nel mercato di gennaio è sempre rimasto all’ Isokinetic, di sicuro non ce la faranno. E anche Dijks resta a rischio. Il terzino olandese ha un affaticamento al pettineo, un muscolo secondario. Non appare essere nulla di serio. Il problema è che fino a quando il ragazzo non si sentirà di nuovo al meglio non verrà rischiato. Un po’ come è successo alla vigilia della trasferta di Cagliari tutto dipenderà dalle sensazioni del ragazzo”.