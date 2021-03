CdM – Alto rischio di non entrare in Champions. ADL è sempre presente in tutte le partite

L’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno” analizza il momento delicato del Napoli, ma soprattutto quello del patron azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Il rischio di non centrare l’obiettivo Champions è alto e ADL non può permettersi questo. La priorità è la Champions perchè il Napoli ha investito 150 milioni nel mercato e circa 100 riguardano il monte ingaggi. Le tensioni tra società e l’area tecnica continuano ma nonostante tutto resistono. Inoltre ADL è sempre presente in occasione delle partite” chiosa la Gazzetta.