Bruscolotti: “Gesto Insigne? Anche io avrei reagito così. Sono professionisti devono rispettare i tifosi”

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante ‘Radio Nuovo Sport Show’: “Gesto di Insigne? Ci sta anche io avrei reagito così, poi avrei detto ai miei compagni che ne avremmo parlato nello spogliatoio. Quella situazione doveva essere chiarita subito dal capitano nello spogliatoio, si dovevano chiudere dentro fino all’arrivo dei dirigenti. C’è gente che sta qui tanto per, non lo accetto sono professionisti e devono rispettare i tifosi. Anche se capisco il comportamento di Lorenzo va condannato. Bisogna fare attenzione ci sono informatori ovunque, fatto sta che certe cose devono essere dette. Insigne deve continuare con questo mood è l’unico che può risollevare la squadra”.