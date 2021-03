Bartolomucci: ” Il silenzio stampa fa male, i tifosi sono sempre dalla parte della squadra”

Antonio Bartolomucci, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del silenzio stampa deciso dalla società: “A Napoli amano il calcio e seguono in ogni caso la squadra. Non la tradirebbero mai che vada male o bene. Silenzio stampa? Fa solo male, la tifoseria si schiera sempre al fiano della squadra. Inter? Bisogna vedere come andrà, di solito a fine campionato tende a disunirsi. Sul campo tecnico la squadra nerazzurra ha tutto, non condivido chi dice che ha solo il campionato”.