Aronica: “Sapevo che Mazzarri avrebbe detto no al Napoli. Sfogo di Insigne? Non andava fatto in campo”

Salvatore Aronica è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare di Mazzarri al Napoli e del Napoli di questa stagione: “Mazzarri? Sono a contatto con lui, sapevo già che avrebbe detto di no al Napoli a stagione in corso. Ero in contatto con Mazzarri per dei consigli. Mi aveva accennato di aver ricevuto diverse offerte da squadra a stagione in corso, ma lui vuole iniziare il progetto dall’inizio. Non sarebbe mai tornato a Napoli in queste condizioni, ha troppo rispetto per la squadra. Sembra che i calciatori entrano in campo senza voglia e grinta. Il 3-3 contro il Sassuolo è stato solo l’ultimo dei tanti campanelli d’allarme. Al Napoli servono leader come Reina, Hamsik, Lavezzi e Cannavaro. Lo sfogo di Insigne è giusto, ma non andava fatto in campo. Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia“