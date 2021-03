Agroppi: “La colpa è dei calciatori! Cosa c’entra Gattuso? Su Mario Rui…”

Aldo Agroppi, ex allenatore, ha parlato del Napoli a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Koulibaly ha commesso la sciocchezza di farsi espellere. Cosa c’entra l’allenatore se un giocatore non trattiene palla negli ultimi minuti. È veramente assurdo quello che è successo al Napoli. Tanti giocatori infortunati, il Covid, cosa c’entra Gattuso? Tutti a prendersela con lui, ma la colpa è dei giocatori”.

“Provate a paragonare questa squadra con quella degli anni passati. Petagna, ad esempio, è un buon attaccante, ma non è Higuain. Rui che si lamenta del tecnico, dovrebbe ringraziarlo. Non è un calciatore da Napoli, è un buon terzino, nulla di più. Ripeto, invece di lamentarsi dovrebbe avere più gratitudine verso il club partenopeo. Non sarà mai un grande giocatore”.