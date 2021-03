L’epopea di Gennaro Gattuso a Napoli sta incredibilmente volgendo al termine: nell’incertezza del mestiere di allenatore, Gattuso è passato dall’essere l’uomo del futuro ad essere un traghettatore che deve trainare la macchina fino a giugno.

Ormai è chiaro a tutti che Gattuso non rinnoverà e la sua esperienza finirà a giugno, tra la delusione e la soddisfazione della piazza; proprio per il suo addio, molte squadre pensano al suo profilo per la prossima stagione.

Ringhio è stimato sia in Italia sia all’estero e potrebbe ripartire proprio al di fuori dell’Italia: a lui pensa il Wolverhampton, squadra inglese, di cui alcune azioni sono intestate a Mendes, l’agente di Rino.

Ebbene, i Wolves potrebbero salutare il tecnico Espirito Santo e i dirigenti starebbero valutando proprio il profilo di Gattuso per l’anno prossimo, ma al momento è solo un interesse. Lo riporta Tuttomercatoweb.