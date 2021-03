Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Inter: Conte vuole approfittare dello stop del Milan!

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Inter. I nerazzurri arrivano al Tardini per allungare sul Milan, che ieri ha pareggiato all’ultimo minuto contro l’Udinese. Con una vittoria gli uomini di Conte si porterebbero a +6 dai rossoneri e si avvicinerebbero sempre di più al titolo che manca in casa Inter da 10 anni. Il Parma invece naviga in acque agitatissime. La squadra emiliana, a 15 punti, deve assolutamente fare risultato per non aumentare il distacco dal Cagliari, quartultimo, a 21 punti. Di seguito le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Kucka, Karamoh.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.