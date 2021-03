Durante la trasmissione di “Campania Sport” a Canale 21, Massimo Rastelli ha analizzato e commentato il pareggio del Napoli contro il Sassuolo:

“Il Sassuolo veniva altissimo e per questo che il Napoli non riusciva ad uscire. La squadra di De Zerbi palleggia molto bene e aspetta che tu vai a pressare per trovare libere le linee di passaggio. Gattuso conosce i suoi, e molto probabilmente non sono brillanti, per questo ha giocato molto basso”