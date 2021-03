L’Everton ritorna in zona Champions League. Carlo Ancelotti fa magie in Premier League e ritorna con il suo Everton in zona Champions League (per ora la squadra di Liverpool si trova al quinto posto per via dello 0-1 che sta maturando ad Anfield tra Liverpool e Chelsea) con la vittoria di questo pomeriggio contro il West Bromwich Albion. Decisiva la rete nel secondo tempo di Richarlison mentre Allan è entrato a partita in corso.